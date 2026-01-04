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Ville-di-Pietrabugno : une partie d’un ponton coule dans le port de Toga, une personne évacuée


Léana Serve le Mardi 31 Mars 2026 à 08:49

Les sapeurs-pompiers sont intervenus lundi soir au niveau du port de Toga après qu’une partie d’un ponton ait coulé. Aucune victime n’est à déplorer, mais une personne vivant sur son bateau a été évacuée par mesure de sécurité.



Ville-di-Pietrabugno : une partie d’un ponton coule dans le port de Toga, une personne évacuée
(Photos : Gérard Baldocchi)

Lundi soir, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur la commune de Ville-di-Pietrabugno, au niveau du port de Toga. Selon les informations transmises par le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), une partie d’un ponton a coulé dans la soirée, aux alentours de 23h30. Les secours sont alors rapidement intervenus afin de sécuriser la zone. Aucune victime ni dégâts supplémentaires ne sont à déplorer. Malgré tout, une personne vivant sur son bateau a été évacuée par mesure de sécurité.

Ville-di-Pietrabugno : une partie d’un ponton coule dans le port de Toga, une personne évacuée
Ce mardi matin, les responsables du port de Toga sont à pied d’œuvre pour « déplacer les bateaux et les mettre en sécurité ». Ils se disent surtout soulagés « qu’aucun dégât matériel, au niveau des bateaux, ni humain ne soit à déplorer, parce qu’heureusement, il n’y avait personne sur le quai à ce moment-là », indique Jérémy Reis Neiva, directeur du port de Toga.

Pour rappel, en 2022, les maires de Bastia et de Ville-di-Pietrabugno avaient interdits la circulation piétonne et l'amarrage sur la totalité des pontons, une décision qui découlait « des risques importants de rupture pesant sur l’ensemble des structures » relevés par la société qui était en charge de la rénovation des pontons du port de Toga.




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