Ville-di-Petrabugno : des travaux pour éviter les dégâts d'une crue centennale

Depuis quelques jours, aurez-vous remarqué des travaux après le rond-point de Toga à l’entrée de la route du Cap Corse . Il s’agit de la suite du chantier débuté en janvier 2021 par la Communauté d’ Agglomération de Bastia dans le cadre de l’opération Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) concernant le ruisseau Bertrand de Ville-di-Petrabugno .



Ces travaux, à moitié souterrains et aériens, consistent à recalibrer le tronçon aval d’évacuation du ruisseau qui passe par les anciens entrepôts, la place Mattei pour déboucher sur le plan d’eau du port de Toga .

La construction de ce nouvel ouvrage vient en soutien à celui déjà existant, qui date du début du 20èmesiècle. « L’ancien ouvrage est sûrement de l’époque industrielle . Il est donc trop petit pour récupérer les précipitations actuelles, car les débits de nos jours sont plus importants que ceux d’antan », explique Olivier Ratier, maître d’œuvre du projet.

E n cas d’un e crue centennale, les travaux permettront de seconder l’ancien ouvrage.



Où en est-on ?



En janvier 2021, la partie haute du recalibrage a été effectuée (voir photos) au niveau des anciens entrepôts. Des cadres de béton de 5 mètres de large et 2,5 mètres de haut ont été placés. Les travaux se sont poursuivis sur la place Mattei fermée désormais aux boulistes pour stocker le matériel de chantier.

Interrompus pendant plusieurs mois, les travaux s’effectuent à présent en souterrain sur la route du Cap. L’axe routier qui possède habituellement quatre voies a été divisé par deux pour éviter une circulation alternée.

Dans les prochains mois, une percée sera effectuée entre la mairie annexe de Ville et le Crédit Agricole pour rejoindre le port de commerce. « C’est la partie la plus compliquée, il y a de nombreux enjeux techniques », continue le maître d’ouvrage. Le coût total des travaux est estimé à 2,7 millions hors taxe financés à 63% par le programme exceptionnel d'investissements pour la Corse (PEI). Permettre de nouveaux aménagements Jusqu’alors, cette zone était classée rouge dans le Plan de prévention du risque inondation ( PPRI ).

Ces nouveaux aménagements permettent de supprimer « l ’ aléa inondation pa r débordement de cours d’eau » et donneront la possibilité d’ aménager et de construire sur cette zone. « Sans cet ouvrage par exemple, l’aménagement des entrepôts Mattei, n’était pas possible », continue-t-il.



La fin du chantier est programmée pour le printemps 2023.