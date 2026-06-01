Vide-dressing fashion vintage : une édition estivale le 6 juin place Saint-Nicolas à Bastia

L'événement se déroulera le samedi 6 juin, de 9 heures à 21 heures. Pour cette édition estivale, les organisateurs ont choisi de prolonger la journée jusqu'en soirée afin de permettre au public de profiter d'une ambiance nocturne au cœur de la ville.

Vêtements pour femmes, hommes et enfants, pièces vintage, accessoires et trouvailles de seconde main seront proposés tout au long de la journée par les exposants présents.

Les inscriptions pour les exposants sont désormais closes, signe de l'engouement suscité par ce rendez-vous devenu incontournable pour de nombreux Bastiais et passionnés de mode.

L'entrée sera libre et gratuite. Les organisateurs invitent le public à partager largement l'information et donnent rendez-vous aux « fashionistas » le 6 juin place Saint-Nicolas pour une journée placée sous le signe de la mode, du vintage et de la convivialité.

Informations : 06 13 38 24 60.