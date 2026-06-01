CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Yves Caraffa, patron de la pilotine au port de Bastia 10/06/2026 Les Eaux d’Orezza renforcent leur engagement en faveur du territoire avec trois conventions de mécénat 04/06/2026 Natation artistique : le Fun Beluga Bastia brille à Istres avec plusieurs podiums nationaux 04/06/2026 Borgo - Les jeunes lauréats des concours mémoriels récompensés 04/06/2026

Vide-dressing fashion vintage : une édition estivale le 6 juin place Saint-Nicolas à Bastia


La rédaction le Jeudi 4 Juin 2026 à 11:27

Le rendez-vous des amateurs de mode et de bonnes affaires fera son retour ce juin à Bastia avec une nouvelle édition du grand vide-dressing fashion vintage organisée place Saint-Nicolas.



Vide-dressing fashion vintage : une édition estivale le 6 juin place Saint-Nicolas à Bastia
L'événement se déroulera le samedi 6 juin, de 9 heures à 21 heures. Pour cette édition estivale, les organisateurs ont choisi de prolonger la journée jusqu'en soirée afin de permettre au public de profiter d'une ambiance nocturne au cœur de la ville.
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, pièces vintage, accessoires et trouvailles de seconde main seront proposés tout au long de la journée par les exposants présents.
Les inscriptions pour les exposants sont désormais closes, signe de l'engouement suscité par ce rendez-vous devenu incontournable pour de nombreux Bastiais et passionnés de mode.
L'entrée sera libre et gratuite. Les organisateurs invitent le public à partager largement l'information et donnent rendez-vous aux « fashionistas » le 6 juin place Saint-Nicolas pour une journée placée sous le signe de la mode, du vintage et de la convivialité.
Informations : 06 13 38 24 60.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos