Venaco : un feu de forêt mobilise d’importants moyens

Les sapeurs-pompiers ont engagé des actions d’établissement de grande longueur pour traiter et resserrer les flancs gauche et droit depuis la route départementale143. Ces opérations devraient se poursuivre toute la nuit.

Un poste de commandement a été déployé sur place.

Le dispositif mobilise 16 moyens FDF du SIS 2B, un GIFF de renfort venu de la zone Sud et un bull des FORSAP, soit un total de 57 personnels.

Plus d'infos à venir.