CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Venaco : un feu de forêt mobilise d’importants moyens 16/09/2025 "Mimi" Costa devant ses juges :"Vous avez affaire à un agriculteur retraité qui ne sait plus lire ni écrire" 16/09/2025 ​« Urban Trail Aiaccina » : une 8ᵉ édition pour aider la recherche contre le cancer 16/09/2025 Cinéma - À Bastia bientôt un Cube de 989 places 16/09/2025

Venaco : un feu de forêt mobilise d’importants moyens


La rédaction le Mardi 16 Septembre 2025 à 21:30

Un incendie s’est déclaré ce mardi à 19h20 en bordure de la RD143, à proximité du pont de Noceta, sur la commune de Venaco. Le feu progresse en pente ascendante dans du gros maquis et des chênes. Selon les premiers bilans, entre 20 et 30 hectares ont déjà été parcourus par les flammes. Aucun point sensible n’est directement menacé pour l’heure.



(SIS 2B)
(SIS 2B)
Les sapeurs-pompiers ont engagé des actions d’établissement de grande longueur pour traiter et resserrer les flancs gauche et droit depuis la route départementale143. Ces opérations devraient se poursuivre toute la nuit.
Un poste de commandement a été déployé sur place.
Le dispositif mobilise 16 moyens FDF du SIS 2B, un GIFF de renfort venu de la zone Sud et un bull des FORSAP, soit un total de 57 personnels.
Plus d'infos à venir.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos