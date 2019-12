Veghja di Natale à la résidence de "l'Âge d'Or" à L'Ile-Rousse

Fidèles à leurs engagements de solidarité active, les membres des confréries de Munticellu, L'Ile-Rousse, Costa, Nessa, Lavatoggio et du Giussani se sont retrouvés à la Résidence-Foyer de "l'Âge d'Or" à L'Ile-Rousse afin de partager, avec les résidents, la traditionnelle veghja di Natale.

Ces derniers ont enchanté leur auditoire en interprétant des chants traditionnels corse de Noël, n'hésitant pas à faire participer Mme Campana aux lectures de la solennité de la Nativité.

Le répertoire sacré a fait place au répertoire profane, et ce à la grande satisfaction de tous.





A l'issue de la rencontre, la Confrérie de San Carlu di Munticellu a offert chocolats et cadeaux de circonstance, avec en prime, un petit porte-bonheur, pour chacun.

Un somptueux goûter était, enfin offert, aux résidents tout à la joie de partager ce moment convivial avec leurs visiteurs du jour.

Les confrères remercient vivement la direction de "l'Âge d'Or" et son personnel pour leur accueil chaleureux, les résidents pour leur écoute et leur sympathie, les établissements Leclerc et la famille Acquaviva pour leur fidèle soutien.

Bon Natale a tutti