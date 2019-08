Vedette de Maître GIMS : dépollution en cours à Bonifacio

Rappelons qu’un barrage flottant antipollution de 150 m fourni par le port de Bonifacio, a été déployé dimanche par le canot tout-temps SNS 063 de la SNSM afin de limiter le risque d’une atteinte à l’environnement.

La sécurité nautique des opérations est assurée par une vedette de la Gendarmerie départementale (2A) G9969 et un Falcon 50 de la Marine nationale assure une surveillance en l’air afin de traquer toutes traces de pollution.

Enfin le bâtiments de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) Loire devrait arriver lui aussi sur la zone vers 17 heures afin de prêter main forte à l’Ailette.

Ces opérations sont coordonnées depuis la Préfecture maritime à Toulon par le Centre des Opérations Maritimes (COM) pour la Méditerranée.

Pour rappel, les opérations de lutte contre l’incendie et contre la pollution ont engagé dimanche la vedette DF 25 des Douanes avec à son bord des pompiers du SDIS 2A, la Gravona, vedette de Contrôle et de Surveillance maritime de la Gendarmerie maritime, le canot tout-temps SNS 063 de la SNSM, le patrouilleur 617 de la SNSM et enfin la vedette de la Gendarmerie départementale (2A) G109.

Les agents de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ont aussi apporté leur concours aux opérations.