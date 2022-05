Vallée de la Gravona : aidez Stéphane à réaliser son projet

Jeune entrepreneur Corse, je suis mécanicien professionnel de formation, titulaire d'un bac professionnel en mécanique.

Passionné de voiture et de mécanique, j'ai débuté mon activité d'entretien et de lavage autos-motos à domicile dans les villages et en ville juste avant le covid au début de l'année 2020 dans le secteur d'Ajaccio (Ajaccio et ses environs, canton de la Gravona). L'objectif de mon entreprise est de permettre aux habitants notamment les personnes âgées qui vivent en milieu rural de pouvoir entretenir et réparer facilement leurs véhicules sans se déplacer.





Malheureusement, la crise sanitaire a fortement perturbé le lancement de ce projet. En effet, je n'ai plus de véhicule pour mener à bien la poursuite de mon activité. Sans auto personnelle, je ne peux pas répondre à toutes les nombreuses demandes d'interventions que je reçois étant tributaire du prêt de voiture de mes amis.

Ce projet répond à un vrai besoin, et est utile à toutes et tous, spécialement pour les personnes isolées dans les villages et pour lesquelles la voiture est absolument essentielle pour se rendre à l'hôpital, se ravitailler ou tout simplement rendre visite aux proches.





J'ai investi toutes mes économies dans cette aventure qui me tient à cœur (matériel pour le diagnostic électronique etc.), c'est pourquoi je lance aujourd'hui une cagnotte en ligne et fait appel à votre générosité pour me permettre de m'acheter un véhicule personnel et démarrer correctement mon activité.

Pour me permettre d'acquérir une voiture d'occasion fiable qui tienne sur la durée il me faudrait récolter 2 500 euros.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre et d'échanger avec vous sur ce projet. Merci d'avoir pris le temps de me lire,

À très bientôt,





Stéphane

06 35 88 56 16