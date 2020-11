Vainqueur de Sète (1-0), le SCB poursuit sa marche en avant

Le match débutait sur un faux rythme avec une légère domination des bleus mais le jeu s’équilibrait rapidement, un jeu plutôt pauvre d’ailleurs. Malgré un coup-Franc de Salles-Lamonge des 30 m repris par Da Silva mais bien capté par le gardien sétois Pappalardo, (18ème) les occasions étaient rares.

Petite lueur à la 23ème minute. Da Silva s’invitait sur le coté gauche de l’attaque bastiaise, pénétrait dans la surface occitane mais son tir flirtait avec la transversale de Pappalardo.

Les visiteurs répliquaient par un joli tir lointain (35 m) de Kembolo à ras de terre, Vincensini, vigilant, bloquait bien (29ème).

Le jeu s’animait enfin. Sur une belle action bastiaise sur la droite du terrain, Ducrocq était stoppé irrégulièrement par un défenseur sétois. Sur le coup-franc de Salles Lamonge, à une vingtaine de mètres des buts visiteurs, petite talonnade astucieuse de Da Silva aux 6 mètres,mais le cuir passait à coté du montant gauche de Pappalardo (31ème).

Les Bastiais en cette fin de 1ère période se montraient plus pressants et à la 36ème sur un centre de la droite de Ben Saada sur la reprise de Ducrocq, Pappalardo sauvait du pied.

Arrivait la 42ème minute de jeu. A environ 35 m des buts de Pappalardo, Schur héritait du ballon au milieu de terrain et tirait puissamment, logeant le ballon au ras du montant gauche du gardien visiteur qui ne pouvait que constater les dégâts. 1 – 0.

C’est sur ce score qu’était sifflée la mi-temps.





La seconde période démarrait sous un rythme plutôt vif. Les Bastiais souhaitant enfoncer le clou, les Sétois, égaliser.

Les Bastiais accumulaient les corners et sur l’un d’eux, à la 59ème le centre de Salles-Lamonge de la droite était repris de la tête par Guidi au point de penalty mais Kouyate sauvait sur sa ligne.

Les Occitans prenaient le jeu à leur compte pressant quelque peu les Bastiais sur leur but mais sans vraiment être dangereux. Pourtant à la 75ème sur un centre de Baana Jaba de la droite le ballon ricochait sur Orinel, puis frôlait le montant de gauche Vincensini.

Ce même Orinel qui s’essayait de loin, sur la gauche, mais ne pouvait tromper la vigilance du portier corse qui bloquait le ballon (77ème).

Les joueurs du président Ferrandi se laissaient dominer, gérant bien leur avance au tableau d’affichage. Car si les héraultais dominaient, leurs occasions n’étaient pas vraiment dangereuses. Et les 4 minutes de temps additionnel ne changeaient rien au score.

Petite victoire du Sporting mais victoire ô combien précieuse. Lundi les hommes de Mathieu Chabert recevront St Brieuc pour le compte de la 13ème journée.





La réaction Mathieu Chabert

«On savait que ce serait compliqué. On a souffert à la fin, on a reculé. On mène 1-0 et l’absence du public est très pénalisante dans ces moments là. C’était un match bizarre sans le soutien du public qui pousse. Ce n’est pas la plus belle des victoires mais elle est importante. En 2ème période, on a joué bas mais on n’a pas concédé d’occasions franches. On ne savait pas si on devait marquer le 2ème but ou reculer, mais ce sont 3 bons points. On aurait pu marquer en début de deuxième mi-temps. Aujourd’hui on a 24 pts en 12 matchs, c’est un excellent début de championnat. On aurait signé avant le début. Savourons. Même si le contenu n’était pas extraordinaire quand on est capable de gagner des matchs comme ceux là, ça c’est important. On continue notre bonhomme de chemin vers les 40 points. »



Feuille de match

7ème journée de National 1 (mise à jour)

SC Bastia 1 - 0 FC Sète 34 (1 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Beau temps : 14° C

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : Huis-clos (Covid-19)



Arbitre centre : Olivier Thual

Arbitre assistant 1 : Manuela Nicolosi

Arbitre assistant 2 : Alexis Auger



Buts : Schur (42ème) pour le SCB





Avertissements : Kharrazi (30ème) – Serber (52ème) pour Sète.

Guidi (66ème) pour SCB





SCB : Vincensini – Guidi – Schur – Quemper – Bocognano – Diongue (Vincent 63ème) – Ben Saada (c) (Kherbache 75ème) – Le Cardinal – Da Silva – Ducrocq – Salles Lamonge.

Entr. : Mathieu Chabert



FC Sète 34 : Pappalardo (c)– Kembolo (Segura 82ème) – Orinel – Serber (Ferhaoui 68ème) – Baana Jaba – Kouyate – Kaiboue – Keyoubi (Diop 86ème) – Drame – Hsissane – Kharrazi.

Entr. : Nicolas Guibal