Vague de froid : la Corse épargnée

« La Corse va rester à la marge de cette vague de froid. Nous allons être plutôt épargnés par cette descente de Nord-Est », rassure Jean-Marc Malfitano, prévisionniste au centre d’Ajaccio de Météo-France. « Certes, il va y avoir une légère baisse des températures qui seront peut-être de 1 à 2 degrés inférieurs aux normales de saison, mais rien d’alarmant. Sur le littoral, nous devrions relever 4/5 degrés le matin et 13/14 l’après-midi ».

Après un mois de décembre relativement doux marqué par de belles journées ensoleillées, sur l’ensemble de l’île, et des températures anormalement élevées pour la saison, 3 à 4 degrés supérieurs à la moyenne de saison, la Corse va donc quasiment rester à l’écart de cette vague de froid même si une dégradation devrait arriver jeudi : « Une perturbation importante va arriver jeudi sur l’île et devrait donner des cumuls de précipitation plutôt importants sur la façade orientale. D’autre part, la limite pluie-neige devrait s’abaisser aux alentours des 1 200 mètres. Ensuite, nous observons une remontée progressive des températures à compter du mardi 16 janvier ».



Des températures descendues jusqu’à -10°C sur le continent



Rien à voir donc avec les températures ressenties depuis hier soir sur l’ensemble de la France. Dimanche déjà, les températures ressenties ont pu descendre à − 10 °C dans la matinée sur les hauteurs, à Saint-Flour, ville du Cantal située à 900 mètres d’altitude, par exemple. Dans la soirée, le mercure est descendu à 0 °C à Sarrebourg (Moselle), Épinal et Amiens, et même en dessous à Valenciennes (Nord), Laon et Arras.

La journée de mardi devrait être la plus froide, avec des températures négatives en matinée dans la quasi-totalité du pays : − 5 °C à Belfort, − 3 °C à Lille, − 2 °C à Paris, Bordeaux et Rennes, 0 °C à Lyon et Toulouse, mais 9 °C à Marseille. Ce jour-là, l’indicateur thermique national – la moyenne de la température relevée dans trente stations météorologiques du territoire – pourrait passer en dessous de 0 °C, ce qui n’est pas arrivé depuis février 2018.

La baisse brutale des températures, poussée par le phénomène météo nommé "Moscou-Paris", pourrait ne durer que quelques jours. Aucun département n'a d'ailleurs été placé en vigilance orange "neige-verglas" ou "grand froid" par Météo-France lundi matin. Ce qui n'a pas empêché les pouvoirs publics de prendre des précautions.

L'Europe du Nord est, elle, largement touchée avec des records de froid : jusqu'à -43°C en Suède et -27°C à Oslo en Norvège. Il fait -25 à -30° dans l'ouest de la Russie.