VIDEO - Incendie de Canavaghja : le feu a été maîtrisé après une nuit de lutte

Selon le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B), aucun dégât matériel ni humain n’a été recensé. La superficie parcourue par les flammes est estimée à 13 hectares. Le noyage des lisières et des points chauds s’est poursuivi tout au long de la nuit et devait se prolonger dans la journée de ce lundi 27 octobre.

Près de 70 personnels et de nombreux engins avaient été mobilisés sur le terrain.



« Nous avons évité le pire »



Au cœur de la nuit, vers 4 heures du matin, Jean-Felix Pasqualini, le maire de Canavaghja avait confirmé que le feu était sous contrôle :

« Près de 70 personnels des pompiers sont sur place ainsi que de nombreux engins. Le feu a frôlé le hameau et les habitations. Nous avons évité le pire. Les pompiers ont pu assurer la mise en sécurité des personnes et des habitations. Le cimetière a été légèrement touché, mais on ne constate pas ou peu de dégâts. »



Des équipes de relève, dont l’unité de sécurité civile n°5 et les sapeurs forestiers, devaient rejoindre la commune dès le lendemain matin.

La salle des fêtes était restée ouverte toute la nuit pour accueillir les pompiers et abriter le poste de commandement, grâce au soutien de l’association A Sfida.



« Le vent annoncé pour demain encore nous incite à la plus grande vigilance. La nuit sera longue », avait ajouté le maire, qui avait tenu à remercier les pompiers des centres de Ponte-Leccia, Corte, Balagne, Bastia, Cervioni, Venacu et du Niolu, ainsi que les gendarmes et les habitants qui s’étaient mobilisés spontanément.