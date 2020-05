VIDEO - Déconfinement : Réouverture des salons de coiffure

Une bouffée d’air pur aussi pour les 6 salariés qui ont repris les ciseaux en main dans des conditions sanitaires bien réglementées. «Nous ne prenons que sur rendez-vous » précise Paolo «comme le stipule le règlement très strict, nous avons mis en place des parois en plastique entre les différents sièges. Nous portons masques ou visières, gants et les clients des blouses jetables et nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique».



Pas mécontents aussi clientes et clients aux cheveux parfois ternes, décolorés et longs, très longs !



CNI a brossé pour vous le portrait de cette reprise …