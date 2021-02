VIDEO - Covid-19 : un nouveau centre de vaccination à Baleone pour injecter le Moderna

Jusqu’à présent, la stratégie vaccinale reposait sur un seul vaccin : Pfizer. Depuis la fin de la semaine dernière, deux nouveaux vaccins sont disponibles en Corse, ce qui permet d’intensifier la campagne vaccinale et de protéger de nouveaux publics : les personnes vivant avec un handicap et accueillies en structure d’hébergement collectif, les professionnels de santé de moins de 65 ans, les personnes âgées vivant en résidence autonomie, séniors et résidences services.

Les 1.200 doses Morerna, réservées comme le vaccin Pfizer, aux personnes de plus de 75 ans, sera pour l’instant administré uniquement dans le nouveau centre de Baléone. Les rendez-vous ont été organisés en lien avec les communes du secteur.

Le vaccin Astrazeneca, dont la logistique est moins contraignante, s’adressera dans un premier temps aux professionnels de santé, aides à domicile et pompiers de moins de 65 ans.