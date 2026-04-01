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VIDEO - Carburants : le port de Bastia toujours bloqué


La rédaction le Jeudi 9 Avril 2026 à 08:42

La situation n'avait guère évolué ce jeudi matin dans le conflit mené par u sindicatu di a difesa di pescadori corsi. A Bastia, où le plan d'eau du port a été barré par les manifestants et leur soutien, les bateaux de la Corsica Linea et Corsica Ferries sont immobilisés à quai. Il en sera sans doute encore ainsi jusqu'à la fin de la table ronde qui doit se tenir dans la journée à Ajaccio entre toutes les parties concernées par le conflit généré par la flambée du prix des carburant et ses conséquences en Corse



Port toujours bloqué ce jeudi matin à Bastia
Port toujours bloqué ce jeudi matin à Bastia
(Photo et vidéo Gérard Baldocchi)





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