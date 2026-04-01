VIDEO - Carburants : le port de Bastia toujours bloqué
La rédaction le Jeudi 9 Avril 2026 à 08:42
La situation n'avait guère évolué ce jeudi matin dans le conflit mené par u sindicatu di a difesa di pescadori corsi. A Bastia, où le plan d'eau du port a été barré par les manifestants et leur soutien, les bateaux de la Corsica Linea et Corsica Ferries sont immobilisés à quai. Il en sera sans doute encore ainsi jusqu'à la fin de la table ronde qui doit se tenir dans la journée à Ajaccio entre toutes les parties concernées par le conflit généré par la flambée du prix des carburant et ses conséquences en Corse