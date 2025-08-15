CorseNetInfos
VIDÉO - Bastia : un taureau dans la ville


C.-V. M le Vendredi 15 Août 2025 à 08:43

La scène a surpris les rares automobilistes circulant à l’aube. Vers 5 heures ce vendredi matin, un taureau a été aperçu en train de brouter l’herbe au rond-point situé devant l’hôtel Best Western, situé entre le boulevard Jean-Zuccarelli et l'avenue Galeazzini sur les hauteurs du Fangu à Bastia.



À cette heure, la circulation était faible, limitant les risques immédiats. Toutefois, la présence d’un bovin en pleine zone urbaine demeure dangereuse.
Ce type de scène  n’est pas isolé. Ces derniers mois, la présence d’animaux en divagation — bovins ou sangliers — est signalée de plus en plus souvent dans les agglomérations de l’île. Les causes sont multiples, mais les causes peuvent s'avérer graves.
Dès lors, il convient de rappeler que la divagation d’animaux sur la voie publique engage la responsabilité de leurs propriétaires et qu’elle peut entraîner des sanctions, en plus de constituer, en effet, un réel danger pour la sécurité routière, ce que l'on a, hélas, déjà pu constater à plusieurs reprises chez nous.





