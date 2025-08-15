VIDÉO - Bastia : un taureau dans la ville

À cette heure, la circulation était faible, limitant les risques immédiats. Toutefois, la présence d’un bovin en pleine zone urbaine demeure dangereuse.

Ce type de scène n’est pas isolé. Ces derniers mois, la présence d’animaux en divagation — bovins ou sangliers — est signalée de plus en plus souvent dans les agglomérations de l’île. Les causes sont multiples, mais les causes peuvent s'avérer graves.

Dès lors, il convient de rappeler que la divagation d’animaux sur la voie publique engage la responsabilité de leurs propriétaires et qu’elle peut entraîner des sanctions, en plus de constituer, en effet, un réel danger pour la sécurité routière, ce que l'on a, hélas, déjà pu constater à plusieurs reprises chez nous.