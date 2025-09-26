VIDEO - Bastia : La 37e édition de l’APLEC Internacional débute en fanfare !

Ce vendredi de 18 heures à 19h30 sur la place Saint Nicolas, le public a pu assister à une démonstration de danse de sardane avec la participation des groupes catalans: Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem – Agrupació Sardanista de Bellvís.
Puis tout s’est emballé vers 19h30 lorsque une fanfare de jeunes catalans a « mis le feu » dans la rue Gabriel Peri… un défilé apprécié par les riverains penchés à leur fenêtre. Plus tard, de 21 heures à 22h30 sur la place Saint Nicolas s’est déroulé le spectacle inaugural réunissant tous les groupes de l’Aplec, pour une célébration du folklore catalan. Clôture de la soirée avec des chants d’havanères et dégustation (avec modération) de rhum brulé et la participation des groupes : Aiguabarreig, Eppò pour la Corse. Une belle soirée festive qui en appelle d’autres.
Le programme de ce samedi 27 septembre
Toute la journée – Espace IRA / Espace Catalogne : Exposition de l’Aplec : La Danse des Bâtons – Origines et diversité
10h30 - 12h00 · Auditorium du Vieux Port Grande Cavalcade (parade) de l’Aplec, avec la participation de tous les groupes. Parcours : Auditorium du Vieux Port → Quai 1er Bataillon de Choc → Quai des Martyrs de la Libération → Rue Monseigneur Rigo → Rue Cardinal Viale Prélat → Rue Jacques Faggianelli → Rue Napoléon → Place Saint-Nicolas avec en clôture festive, un tir final à la corde.
11h00 – 13h30 : Place Saint Nicolas : Exposition de jeux traditionnels et Ateliers de culture avec la participation des groupes Morràpita, Corsica Morra, Companya de jocs l’Anonima, Federacio Catalana de Jocs, Esports i deperts traditionals
12h00 - Place Saint Nicolas : « L’Heure du Vermouth » avec RAB Radio et dégustation du Vermouth de Falset
12h00/13h30 - Place Saint Nicolas : Danse de sardane : avec la présentation de la « Sardana d’Adifolk », une œuvre de Daniel Gasulla Porta et la participation des groupes Catalans (Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Ponts, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem , Agrupació Sardanista de Bellvís)
Dans l’après-midi – Place Saint-Nicolas : Exposition de « Lo Ranxo » de Ponts, gastronomie catalane des Pyrénées avec la présence des groupes: “Lo Ranxo”, Ajuntament de Pons et L'Archetti Bastiacci
16h30 – Eglise Saint Jean Baptiste : Concert de polyphonies avec le groupe I Maistrelli et le groupe catalan FCEC Catalane
18h00 – 19h45 – place Saint Nicolas : Démonstration de danses catalanes et corses avec la participation de : Cobla Amposta, Esbart Egarenc del Social, Associació Som Riu d'Or, Ball de Bastons de Montblanc, Ball de Bastons els Ximplets dels Hostalets de Pierola, Associació de Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès, Bastoners de Caldes de Montbui, Ghjuventù in Ballu
20h00 – 20h45 – place Saint Nicolas : Chansons de taverne et démonstration de la Morra catalane et corse avec les groupes Aiguabarreig · Morràpita et Corsica Morra
21h00 – 22h15 – place Saint Nicolas : Spectacle «La Festa Major en Catalogne», avec la présence de tous les groupes de l'Aplec
22h15 – 22h45 – place Saint Nicolas : La Nuit du Feu, spectacle pyrotechnique présenté par les groupes catalans : Colla de Diables Sheron de Móra d'Ebre et Associació Cultural l'Embruix Drac del Morell
22h45 – 23h30 – place Saint Nicolas : Bal folk avec la présence du groupe corse : L'Arcusgi et du groupe catalan : Aiguabarreig, et dégustation du «Ranxo» de Ponts avec "Lo Ranxo" Ajuntament de Ponts
