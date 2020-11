VIDEO - A Ajaccio les petits commerçants manifestent "pour ne pas mourir"

Confinement

ML le Vendredi 6 Novembre 2020 à 21:32

Ce vendredi 6 novembre en fin de journée plus de deux-cents personnes se sont données rendez-vous devant les grilles de la préfecture d'Ajaccio pour dénoncer, une fois de plus, l'impact du deuxième confinement sur les petits commerces. Des nombreux professionnels ont crié leur peur de ne pas survivre à la crise.

D'autres rassemblements ont eu lieu en même temps à Bastia, Corte et Ghisonaccia.