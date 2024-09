Université de Corse : c’est parti pour une nouvelle année académique

Cette année, l’Université de Corse compte environ 5000 étudiants inscrits, répartis sur ses 8 composantes de formation. L’établissement propose 130 diplômes allant du niveau bac au doctorat, soutenus par 400 enseignants et 780 intervenants professionnels. Pour gérer cette affluence, 250 personnels administratifs sont également mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement. .



Pour éviter une rentrée trop chargée, l’Université de Corse a opté pour un démarrage échelonné. L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation a commencé ses activités avec le séminaire d’accueil pour les fonctionnaires stagiaires les 28 et 29 août. De son côté, l’École d’ingénieurs Paoli Tech a vu ses promotions débuter aujourd’hui à 14h. L’Institut Universitaire de Technologie a également ouvert ses portes le 2 septembre pour ses diverses formations, avec une rentrée solennelle prévue le 12 septembre en présence de Christiane Taubira.



À l’Institut Universitaire de Santé, les étudiants en LAS et PASS ont commencé aujourd’hui, le 3 septembre, tandis que la Licence Infirmer a démarré également le 2 septembre dans les IFSI de Bastia et d'Ajaccio. La Faculté des Sciences et Techniques a lancé ses DEUST, Licences et Masters 2 ce matin à 9h, avec d’autres formations programmées pour les 9, 10 et 16 septembre. Les Diplômes Universitaires de professeur de musique traditionnelle débuteront le 23 septembre, et le DU PAREO se tiendra le 4 novembre.



