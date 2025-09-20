CorseNetInfos
Une plateforme née en Corse pour mettre en relation plus facilement artisans et clientèle


Alba Marcelli le Samedi 20 Septembre 2025 à 16:46

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Corse et la startup ARTIA ont signé une convention de partenariat jeudi dernier. ARTIA, jeune startup ajaccienne, a créé une plateforme numérique dédiée aux artisans. Grâce à ce partenariat, la CMA de Corse va mettre cet outil à disposition des artisans de l’île à moindre coût.



Jeune startup ajaccienne, ARTIA a créé une plateforme numérique éponyme dédiée aux artisans. « C’est à la base un système de mise en relation entre les clients et les artisans avec pas mal d’innovations à l’intérieur », explique Antony Emmanuelli, président d'ARTIA. Accompagnée par la M3E, la jeune entreprise avait présenté ce projet à la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat de Corse (CRMA) il y a quelques mois afin qu’elle s’associe à son projet. Ce jeudi, un partenariat a pu être concrétisé par la signature d'une convention entre les deux entités. 

« Cela va être un atout majeur pour le monde artisanal corse (…) nous pensons que ça va booster certains secteurs d’activités », a indiqué Jean-Charles Martinelli, le président de la CRMA. « Nous avons trouvé audacieux le fait de s'associer à ce projet car cette plateforme va servir le monde artisanal en Corse »,  a-t-il ajouté. 
 
Cette plateforme numérique, lancée dès la semaine prochaine, a en effet été conçue pour faciliter la mise en relation clients et artisans et optimiser la gestion de leur activité : calendrier, annuaire numérique.

Avec cette application, les artisans pourront également profiter d’autres innovations telles qu'un dispositif d’appel d’urgence basé sur une intelligence artificielle ; un système de devis simplifié ; un feed collaboratif, un espace où les artisans peuvent rechercher d’autres professionnels pour les aider sur un projet.
« C’est un outil qui va être mis à la disposition des artisans à moindre coût », a résumé le président de la CRMA en notant que de son côté, la clientèle pourra rechercher un artisan directement sur ARTIA. 

La Corse compte aujourd’hui 20 000 artisans. 
 




