Une enquête ouverte après l'hommage du "FLNC des anonymes" à Stéphane Leca

Un commando du FLNC, composé de plusieurs hommes armés, s'est présenté ce vendredi 23 octobre devant l'église paroissiale de San Nicolao à l’issue de la célébration des obsèques de Stephane Leca, ex-membre du "FLNC des anonymes", assassiné ce lundi 19 octobre à San Nicolao à son domicile. Les hommes cagoulés positionnés de part et d’autre du cercueil ont rendu hommage à Stéphane Leca en tirant plusieurs reprises en l’air devant les parents et les proches amis du disparu qui avaient assisté aux obsèques.Cette intervention a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour violences avec armes et détention d'armes décidée par le parquet de Bastia. Le Parquet national antiterroriste a été avisé de l'ouverture de cette enquête.La victime avait été condamnée à sept ans de prison dans le procès du "FLNC des anonymes" qui en 2007 qui avait valu à 14 personnes jugées et condamnées pour avoir organisé vingt-deux attentats - entre 2001 et 2002 - contre des bâtiments publics et des villas appartenant à des continentaux.Le père de famille âgé de 48 ans, était membre du collectif d'anciens détenus nationalistes Patriotti.L'enquête sur sa mort, ouverte pour assassinat, est désormais dirigée par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille après que le parquet de Bastia s'est dessaisi.