« Une enfance double. Lyon - Lausanne 1942 – 1957 » : Des souvenirs tendres et violents de Michèle Acquaviva-Pache.



- Un livre où le drame côtoie la joie, un côté « Jean qui pleure et Jean qui rit » …

- C’est l’histoire de deux mondes dans lesquels j’ai vécu en alternance. A Lyon notre résidence principale, à Lausanne, en Suisse, chez ma grand-mère durant les vacances. Lyon la catholique, Lausanne la protestante, Lyon la bourgeoise des Célestins avec ses petites dames haut perchées et la prolétaire de la Part-Dieu avec ses Algériens. Lausanne la socialiste où l’on ne fait pas grève et où la guerre c’est « pour les autres ». Dans ces deux demi-mondes les face-à-face sont acrobatiques sauf à se déboiter la nuque. Il y a en effet dans ce livre des séquences drôles et d’autres qui le sont bien moins. Des anecdotes rigolotes et des moments tristounets. Pourrait-il en être autrement ? Toute existence a ses drôleries et ses mélancolies.





- Des scènes violentes, comme celle où votre mère s’acharne sur vous, mettant votre nez en sang...

- Mon père était volage, ma mère le savait. Et comme je ressemblais physiquement à lui, elle s’en prenait à moi.





- Et vous ne lui en avez pas voulu semble-t-il ?

- Non, je ne lui en voulais pas. J’étais en fait plus parent de mes parents. Je surveillais mon père qui parfois me faisait honte, qui ne se cachait pas devant moi. Mais j’étais proche de lui car il m’amusait beaucoup aussi. Je préservais aussi ma sœur qui était la préférée de ma mère et qui ne s’en cachait pas. Mon plus grand défaut en fait était que je n’étais pas le garçon qu’ils auraient voulu.



- Forcément, même très jeune, on ne peut oublier certains faits?

- On ne peut oublier certains faits comme ce milicien abattu ou ma mère qui me frappait. Des traumatismes. Parfois aussi des joies heureusement. Ces souvenirs de la guerre sont bien ancrés, toujours présents.





- Des souvenirs plus joyeux aussi, heureusement comme cette rencontre avec les Compagnons de la Chanson* …

-Nous étions ma mère et moi dans la gare de Lyon-Perrache. Nous étions dans un wagon et soudain un rideau de bombes. Hurlements des voyageurs. Des hommes se mirent alors à chanter pour contrer la panique naissante. Les hommes chantèrent plus fort que le bruit et la fureur. Ces hommes étaient les Compagnons de la chanson. Leurs chants étaient victoire sur l’affolement général.





- Le V à Churchill …

- Là, j’étais en Suisse chez grand-maman. Des parenthèses agréables durant les vacances. J’avais beaucoup de complicité avec elle. Churchill c’est effectivement une grande image, c’était en 1945, après la guerre. Nous étions avec ma grand-mère place Saint-François, à Lausanne, comble. Je voulais absolument le voir car je l’avais vu souvent dans les actualités au cinéma. Ma mère l’admirait beaucoup. Quand il est passé prés de nous j’ai fait le V de la victoire et il a répondu par le même geste avec un grand sourire. Une femme m’a alors prise à partie, m’accusant de provocation car nous étions dans un pays neutre. La réponse de ma grand-mère a été cinglante : « Les bombardements elle a connu. Elle sait ce qu’est la liberté. C’est vous qui devriez avoir honte ».





- On ne va pas tout dévoiler… mais ces souvenirs sont passionnants et il y a aussi l’épisode de la guerre d’Algérie...

- Ma mère faisait commerce du dégraissage à Lyon. Et les principaux clients étaient des algériens. On était somme toute bien avec eux, par ce commerce. Et on a reçu des menaces du FLN.





- Vous évoquez aussi les binationaux….

- Ceux sont ces gens qui ont une double nationalité. Après la guerre j’ai obtenu la double nationalité, française et Suisse. Mes filles l’ont aussi. Beaucoup de gens l’ont. Et là aussi j’ai entendu des choses qui m’ont irritée ; « Ah ces binationaux, qu’ils retournent chez eux ». Mais, où c’est chez eux ? Or je suis de cette engeance-là, d’où le sous-titre de mon livre et mon partage de vie entre Lyon et Lausanne, deux villes, deux ambiances, si radicalement dissemblables à l’époque d’avant le village-monde. Je n’étais pas Française pour les Français, pas Suisse pour les Suisses. Pour les Helvètes, les Gaulois sont sales et combinards. Pour les Gaulois, les Helvètes sont lents et bêtes. Bon courage aux binationaux d’aujourd’hui.

*Pour les plus jeunes de nos lecteurs, Les Compagnons de la chanson, à l’origine Les Compagnons de la musique, était un groupe vocal français, composé de 9 membres, originaire de Lyon, formé au début des années 40. Leur dernier concert fut donné le 14 février 1985 au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne