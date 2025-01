Une campagne de crowdfunding pour aider Manon Bourgeois Mattei à participer au championnat de France de Moto

À 23 ans, Manon Bourgeois Mattei, jeune talent du monde de la moto, est déterminée à se faire un nom dans le championnat de France. Originaire de Cervioni, cette passionnée de sports mécaniques rêve de faire briller le drapeau corse sur les circuits de moto. Pour l’accompagner dans cette ambition, Sperienzha, une structure corse fondée par Jeremy Guerni et Maud Sevellec, s’engage à ses côtés en lançant une campagne de crowdfunding sur la plateforme Hello Asso.

Le projet de Manon Bourgeois Mattei prend forme depuis 2023, lorsqu’elle a disputé sa première course aux côtés de Thomas Verdoni. En 2024, elle se lance dans une course de côte avant de prendre part à une première compétition en Haute-Savoie. L’objectif de cette jeune athlète est d’accéder aux plus hautes marches des compétitions nationales et, surtout, de représenter fièrement la Corse sur les circuits. Pour la soutenir la campagne

de crowdfunding

débutera le 15 janvier 2025. Pour Jeremy Guerni, fondateur de Sperienzha, ce projet représente bien plus qu’un simple soutien à une sportive locale. "

déclare-t-il.

L’initiative lancée par Sperienzha a pour but de renforcer les liens entre ces trois territoires amis, en faisant de l’entraide un moyen de mettre en avant leurs singularités respectives. En soutenant Manon, c’est toute une dynamique de collaboration qui se crée, permettant à la Corse, à la Bretagne et au Pays Basque de se fédérer autour d’un même projet sportif.

Ce partenariat avec Manon incarne parfaitement notre vision. Nous souhaitons non seulement participer au développement de la Corse, mais aussi créer des opportunités uniques en tirant parti des synergies avec la Bretagne et le Pays Basque",