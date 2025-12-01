CorseNetInfos
Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices


Alba Marcelli le Vendredi 31 Octobre 2025 à 17:14

La gourmandise s'invite à Ajaccio tout le week-end avec le retour du Salon du chocolat et des délices au Palais des congrès, 2e plus grand salon du chocolat de France. Les visiteurs vont plonger au cœur de l'univers des douceurs, des métiers du chocolat et de la pâtisserie autour de plus de 50 exposants et artisans, des dégustations en direct, des découvertes, des démonstrations, animations et des créations uniques. Sans oublier des invités d'honneur, des chefs talentueux, et le défilé de robes en chocolat.



Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices
Chocolats, confiseries, pâtisseries, spécialités sucrées...C’est parti pour la 6e édition du Salon du Chocolat et des Délices à Ajaccio. Avec plus de 50 exposants, des dégustations, démonstrations et animations, le Salon du Chocolat d'Ajaccio 2025 est le rendez-vous incontournable de l'automne pour les passionnées de chocolat et les gourmands. 

Cette 6e édition a été inaugurée ce vendredi au Palais des congrès par Paul Pierinelli président de l'Association du Chocolat & des Délices de Corse  en présence des invités d'honneur Sébastien Lagrue Champion du monde de la chocolatine, de Nathan Dusserey, Vice-champion de France de viennoiserie, de Mickaël Azouz Champion du monde chocolatier, de Guy Roux maître chocolatier Champion de France, du maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia,  de la présidente de la CCI de Corse-du-Sud Dominique Di Menza, de la conseillère à l'Assemblée de Corse Danielle Antonini, des Miss Corse 15-17 et des mascottes.

Au cœur de l’automne et durant trois jours, le Palais des congrès se transforme en un Palais des douceurs et des délices et met à l’honneur tout le savoir-faire des métiers de bouche et la passion des artisans corses et continentaux. 

Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices
50 artisans et exposants présentent leurs créations chocolatées et sucrées. Chocolats fins,  chocolats à casser, chocolats italiens, macarons, guimauves, nougats, pains d'épices, pâtes de fruits… il y en a pour tous les gourmands. D'autres produits locaux sont également présents sur le salon : miel, rhum, bière, biscuits corses. L'événement met en lumière également les artisans et les saveurs du centre-ville d'Ajaccio.
 
Pour cette édition, les enfants sont les invités d’honneur. Ils pourront profiter d’animations gratuites et en continu d'ateliers de maquillage, de jeux gonflables et mascottes géantes. Avec chaque jour à 15h30, un spectacle gratuit : L'extraordinaire voyage de Stitch le dimanche 2 novembre et Le secret de la boîte magique, inspiré de l'univers de Vice-Versa, samedi 1er novembre.


Le must-have, les démonstrations en direct et un show de robes chocolatées

Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices
Cette année, le salon accueille plusieurs invités d'honneur. Et nous allons pouvoir voir ces artisans à l'œuvre dans leur art avec des démonstrations. Le Champion du monde du pain au chocolat, Sébastien Lagrue, réalise ses viennoiseries en direct dans un laboratoire de boulangerie reconstitué sur place par Corse Boulangerie. 
Nathan Dusserey, vice-champion de France de viennoiserie à seulement 19 ans, vient également partager son talent avec son mentor Sébastien Lagrue.
Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique, présente ses sculptures en sucre, véritables œuvres d'art éphémères. Il réalisera ses sculptures sous les yeux des visiteurs

Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices
Autre temps fort du week-end, The Show Chocolat un défilé-spectacle signé Sandy Events, avec des robes en chocolat,  chefs d'œuvres créés par des chefs pâtissiers conçus sur le thème « D'amour et de chocolat » ou quand l’élégance rencontre la gourmandise. À ne pas rater ce samedi 1er novembre à 11h30, 14h30 et 17h30 et dimanche 2 novembre à 11h30 et 14h30.
 
Cette année, un focus particulier sera mis sur le chocolat sans sucre, une douceur désormais accessible à tous. 
Les visiteurs pourront repartir avec une photo souvenir offerte grâce au photobooth et participer à la grande tombola gratuite. 

Ce salon est organisé avec le soutien de la Collectivité de Corse, de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale et en partenariat avec Corse Net Infos.

Palais des Congrès - Ajaccio du 31 octobre au 2 novembre 2025.
Horaires : Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h.
 Entrée : 3 € (gratuite pour les moins de 12 ans). 







