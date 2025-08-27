Un voilier en difficulté secouru au large de Calvi

Les occupants, paniqués, avaient signalé une fuite de carburant et un dégagement de fumée au niveau de la cale.

Le SCO (Service de Coordination Opérationnelle) Balagne, déployé à bord du bâtiment de soutien logistique (BSL), s’est rendu sur place. À son arrivée, il a constaté une fuite d’huile sur l’échappement du moteur. Le bateau a été sécurisé par l’équipage du SCO Balagne, en attendant l’intervention d’un navire de la SNSM.

Ce dernier a pris en charge le remorquage du voilier vers le port de Calvi. À son bord, un binôme incendie équipé d’une caméra thermique et d’extincteurs avait été mobilisé pour assurer la sécurité de l’opération.

