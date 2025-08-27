CorseNetInfos
Un voilier en difficulté secouru au large de Calvi


le Mercredi 27 Août 2025 à 16:45

Ce mercredi à 15h41, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CROSS MED) a alerté le CODIS de Haute-Corse au sujet d’un voilier en difficulté en mer. Cinq personnes se trouvaient à bord, dont trois enfants.



(SNSM Calvi)
(SNSM Calvi)
Les occupants, paniqués, avaient signalé une fuite de carburant et un dégagement de fumée au niveau de la cale.
Le SCO (Service de Coordination Opérationnelle) Balagne, déployé à bord du bâtiment de soutien logistique (BSL), s’est rendu sur place. À son arrivée, il a constaté une fuite d’huile sur l’échappement du moteur. Le bateau a été sécurisé par l’équipage du SCO Balagne, en attendant l’intervention d’un navire de la SNSM.
Ce dernier a pris en charge le remorquage du voilier vers le port de Calvi. À son bord, un binôme incendie équipé d’une caméra thermique et d’extincteurs avait été mobilisé pour assurer la sécurité de l’opération.




