Un parent d’élève menace un professeur au collège du Taravu : 10 jours d’ITT et une plainte transmise au procureur

L’intrusion s’est déroulée jeudi, alors que plusieurs élèves se trouvaient à proximité. Après avoir passé les abords du collège, le parent d’élève s’est dirigé vers les personnels de Vie scolaire, auxquels il a adressé des insultes avant de menacer le professeur. Le personnel a exercé son droit de retrait ce vendredi et, les services du Rectorat ont été aussitôt informés. Selon le personnel présent, l’administration a alors réagi « avec réactivité et efficacité ». Le Rectorat a déclenché la protection fonctionnelle pour le personnel et a également saisi l’article 40, transmettant les faits au procureur de la République.
Condamnation unanime
Si les agressions au sein des établissements scolaires « demeurent rares », les syndicats enseignants - FSU, SNALC et STC - condamnent fermement ces violences, « d’autant plus commises devant les élèves ».
Dans un communiqué le Snep-Fsu, qui rapporte les faits, affirme : « Nous condamnons fermement de tels agissements (…) et apportons notre entier soutien à notre collègue, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. »
L’enquête judiciaire doit désormais déterminer les circonstances exactes de l’incident et les suites pénales qui seront données.
Le communiqué le Snep-Fsu
Un événement grave s’est produit au collège du Taravu. Un parent d’élève s’est introduit dans l’enceinte de l’établissement et a injurié les personnels de Vie Scolaire avant de proférer des menaces de mort à l’encontre d’un professeur d’EPS.
Ce dernier, très choqué, s’est vu prescrire 10 jours d’ITT. Il est à souligner ici la réactivité et l’efficacité de l’accompagnement par les services du Rectorat. En plus d’un soutien appuyé, ils ont saisi l’article 40 et placé le personnel sous protection fonctionnelle.
Même si les agressions au sein des établissements scolaires demeurent rares, nous condamnons fermement, avec l’ensemble des syndicats enseignants (FSU, SNALC et STC), de tels agissements qui plus est devant les élèves. Nous apportons notre entier soutien à notre collègue à qui nous souhaitons un prompt rétablissement."
