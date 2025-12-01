Un parent d’élève menace un professeur au collège du Taravu : 10 jours d’ITT et une plainte transmise au procureur

La rédaction le Samedi 22 Novembre 2025 à 13:15

Un incident s’est produit ces derniers jours au collège du Taravu. Selon plusieurs sources internes, un parent d’élève s’est introduit dans l’enceinte de l’établissement, a injurié les personnels de Vie scolaire, avant de menacer de mort un professeur d’EPS. L’enseignant, « très choqué », a été examiné par un médecin qui lui a prescrit 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

