Un parent d’élève menace un professeur au collège du Taravu : 10 jours d’ITT et une plainte transmise au procureur

La rédaction le Samedi 22 Novembre 2025 à 13:15

Un incident s’est produit ces derniers jours au collège du Taravu. Selon plusieurs sources internes, un parent d’élève s’est introduit dans l’enceinte de l’établissement, a injurié les personnels de Vie scolaire, avant de menacer de mort un professeur d’EPS. L’enseignant, « très choqué », a été examiné par un médecin qui lui a prescrit 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT).



L’intrusion s’est déroulée  jeudi, alors que plusieurs élèves se trouvaient à proximité. Après avoir passé les abords du collège, le parent d’élève s’est dirigé vers les personnels de Vie scolaire, auxquels il a adressé des insultes avant de menacer le professeur. Le personnel a exercé son droit de retrait ce vendredi et,  les services du Rectorat ont été aussitôt informés. Selon le personnel présent, l’administration a  alors réagi « avec réactivité et efficacité ». Le Rectorat a déclenché la protection fonctionnelle pour le personnel et a également saisi l’article 40, transmettant les faits au procureur de la République.


Condamnation unanime 
Si les agressions au sein des établissements scolaires « demeurent rares », les syndicats enseignants - FSU, SNALC et STC - condamnent fermement ces violences, « d’autant plus commises devant les élèves ».
Dans un communiqué  le Snep-Fsu, qui rapporte les faits, affirme : « Nous condamnons fermement de tels agissements (…) et apportons notre entier soutien à notre collègue, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. »
L’enquête judiciaire doit désormais déterminer les circonstances exactes de l’incident et les suites pénales qui seront données. 

Le communiqué le Snep-Fsu
