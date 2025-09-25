CorseNetInfos
Un octogénaire décède après un malaise au volant à Venaco


La rédaction le Jeudi 25 Septembre 2025 à 20:09

Un homme de 80 ans a été victime d’un malaise alors qu’il conduisait son véhicule, ce jeudi 25 septembre , à Venaco. Deux personnes qui ont assisté à la scène ont immédiatement débuté un massage cardiaque avant l’arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été déclarée décédée sur place où d'importants moyens avaient été déployés par le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse qui avait décidé d'engager les centres de secours de Venaco et de Corte pour porter assistance à la victime.







