CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Un navigateur du port de Taverna porté disparu entre l’Elbe et la Corse 26/09/2025 VIDEO -  Bastia : La 37e édition de l’APLEC Internacional débute en fanfare ! 26/09/2025 Corte célèbre les 5es Journées Napoléoniennes ce samedi 26/09/2025 Dans les coulisses de la préparation du festival du film méditerranéen de Bastia 26/09/2025

Un navigateur du port de Taverna porté disparu entre l’Elbe et la Corse


le Vendredi 26 Septembre 2025 à 21:13

« Ciao, j’arriverai en retard. Il y a peu de vent. » Vers 17 heures lundi, Jean Christian Blanc, le navigateur qui naviguait depuis l’île d’Elbe vers le port de Taverna où il était membre du Yatch club de Campoloro, en Costa Verde, prévient son frère. Depuis, personne n’a eu le moindre contact avec lui. La mer a emporté le skipper de 70 ans. Des heures de recherches, menées conjointement par la garde côtière française et italienne, sont restées infructueuses. Son bateau a en revanche été retrouvé mardi après-midi dans les eaux proches de Monte Cristo. À bord, malheureusement, Jean Christian n’y était pas. La presse italienne rapporte les faits confortés sur les réseaux sociaux par les amis du navigateur.



@snsmtaverna
@snsmtaverna

Jean Christian Blanc, 70 ans, navigateur corse expérimenté, est porté disparu depuis lundi après-midi. Parti de l’île d’Elbe à bord de son trimaran Hacuna en direction du port de Taverna (Haute-Corse), il avait prévenu son frère vers 17 heures : « J’arriverai en retard, il y a peu de vent ». Ce fut son dernier contact.

Son embarcation a été retrouvée mardi dans les eaux proches de Montecristo, vide. Les recherches menées conjointement par les gardes-côtes français et italiens, avec moyens navals et aériens, n’ont donné aucun résultat.

Selon les premières hypothèses, le skipper aurait pu tomber à l’eau lors d’une manœuvre, sans parvenir à remonter à bord. Les courants et les conditions de mer compliquent les opérations.

Le nom de Jean Christian Blanc circule dans les radios et groupes de navigateurs de la région. Ses proches espèrent toujours un miracle et appellent toute personne présente en mer dans la zone à partager d’éventuelles informations.


De nombreux bateaux corses à sa recherche

Dès que la nouvelle de sa disparition a été connue, la SNSM du port de Taverna ainsi que de nombreux bateaux du Campoloro  l'ont cherché, sans succès. Un avion a, même scruté, en vain durant toute la journée de mercredi la zone de la disparition de Jean-Christian Blanc, mais nul n'a trouvé trace du "navigateur expérimenté du Yatch club de Campoloro" à Taverna, ainsi qu'aiment à le rappeler ses amis du port de Costa Verde.

L'appel des navigateurs

Le monde des navigateurs s'est lui aussi mobilisé mais également sans succès et de nombreux posts à l'image de celui-ci ont été diffusés sur les réseaux sociaux.
 
Entraide Nautique Solidaire 
Data Pixel t 
 
Bonjour à tous
Notre ami Jean Christian Blanc, de port Taverna , est tombé de son bateau dans la nuit de lundi à mardi. Il naviguait en solitaire. On suppose qu'il est tombé entre Elbe et sud Pianosa. Il effectuait son retour sur la corse. Le trimaran a été retrouvé vers Monte cristo hier mardi après-midi. Sans son capitaine. Depuis, les secours français et italiens sont à la recherche de notre ami avec un dispositif très professionnel, avion, hélicoptère, etc... Si quelqu'un navigant dans cette zone a  des informations à nous communiquer, merci de les partager via ce whatsapp. Merci de tout mon cœur pour notre ami. Catherine Dellamonica barca Era Ora. Corsica" contatto: +33 6 19 26 54 99.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos