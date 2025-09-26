Un navigateur du port de Taverna porté disparu entre l’Elbe et la Corse

Jean Christian Blanc, 70 ans, navigateur corse expérimenté, est porté disparu depuis lundi après-midi. Parti de l’île d’Elbe à bord de son trimaran Hacuna en direction du port de Taverna (Haute-Corse), il avait prévenu son frère vers 17 heures : « J’arriverai en retard, il y a peu de vent ». Ce fut son dernier contact.
Son embarcation a été retrouvée mardi dans les eaux proches de Montecristo, vide. Les recherches menées conjointement par les gardes-côtes français et italiens, avec moyens navals et aériens, n’ont donné aucun résultat.
Selon les premières hypothèses, le skipper aurait pu tomber à l’eau lors d’une manœuvre, sans parvenir à remonter à bord. Les courants et les conditions de mer compliquent les opérations.
Le nom de Jean Christian Blanc circule dans les radios et groupes de navigateurs de la région. Ses proches espèrent toujours un miracle et appellent toute personne présente en mer dans la zone à partager d’éventuelles informations.
De nombreux bateaux corses à sa recherche
L'appel des navigateurs
-
Anjo Marcelli : Une double passion du LEGO et du cinéma au Salon du modélisme à Borgo
-
VIDEO - Bastia : La 37e édition de l’APLEC Internacional débute en fanfare !
-
Le Sporting réduit à 10 ramène le nul (0-0) de Grenoble
-
En Corse, l’Insee relève un ralentissement de l’activité économique malgré une avant-saison record
-
Porticcio : une conférence pour mieux appréhender l’impact des hormones au cours de la vie