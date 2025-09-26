Un navigateur du port de Taverna porté disparu entre l’Elbe et la Corse

Jean Christian Blanc, 70 ans, navigateur corse expérimenté, est porté disparu depuis lundi après-midi. Parti de l’île d’Elbe à bord de son trimaran Hacuna en direction du port de Taverna (Haute-Corse), il avait prévenu son frère vers 17 heures : « J’arriverai en retard, il y a peu de vent ». Ce fut son dernier contact.



Son embarcation a été retrouvée mardi dans les eaux proches de Montecristo, vide. Les recherches menées conjointement par les gardes-côtes français et italiens, avec moyens navals et aériens, n’ont donné aucun résultat.



Selon les premières hypothèses, le skipper aurait pu tomber à l’eau lors d’une manœuvre, sans parvenir à remonter à bord. Les courants et les conditions de mer compliquent les opérations.



Le nom de Jean Christian Blanc circule dans les radios et groupes de navigateurs de la région. Ses proches espèrent toujours un miracle et appellent toute personne présente en mer dans la zone à partager d’éventuelles informations.

