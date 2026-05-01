Un label eTwinning pour les élèves du collège Pascal-Paoli de L’Île-Rousse

Le collège Pascal-Paoli de L’Île-Rousse a vécu, ce mardi après-midi, un moment fort placé sous le signe de l’ouverture européenne et de la coopération internationale. Réunis autour de leurs enseignants, de leurs familles et des représentants de l’Éducation nationale, six élèves de la section européenne anglais ont reçu un label de qualité eTwinning pour leur projet « Connected4ever : Mediterranean treasures », mené avec des élèves grecs, espagnols, portugais et italiens.

La cérémonie, organisée au sein de l’établissement, s’est déroulée en présence notamment de Patricia Godani, déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC), de Michel Romagnan, IA-IPR d’histoire-géographie, de Marc-Antoine Mary, directeur du réseau Canopé de Corse, et de Nadine Battistelli, correspondante académique eTwinning.



Porté par Marion Saladini, professeure d’histoire-géographie et Gaëlle Nativel, enseignante d’anglais, ce projet a permis aux élèves de travailler durant toute l’année scolaire 2024-2025 autour de la Méditerranée, envisagée « comme un trait d’union entre les peuples et les cultures. Nous avons travaillé en coopération, en langue anglaise, avec des élèves étrangers. Les élèves ont développé des compétences très variées : la communication, le travail collaboratif, mais aussi des compétences en histoire, géographie, art, musique, biodiversité ou encore protection des espaces », explique Marion Saladini.



À travers la plateforme eTwinning, les collégiens ont participé à des activités communes, des échanges écrits et oraux, ainsi qu’à des visioconférences avec leurs partenaires européens. « La plateforme permet de partager les productions, d’échanger, de communiquer en direct. Cela a vraiment créé un travail interactif », souligne l’enseignante, pour qui le choix de la Méditerranée s’est imposé naturellement. « Dans un collège en Corse, cela nous paraissait une évidence. Cette Méditerranée qui parfois nous sépare peut aussi nous rapprocher. L’idée principale était justement de montrer qu’elle constitue un lien entre les peuples».



Du côté du rectorat, Patricia Godani a insisté sur la portée éducative du dispositif. « eTwinning est un outil formidable. C’est le seul outil qui nous fait voyager tout en restant dans la classe. Il permet de découvrir d’autres écoles, d’autres systèmes éducatifs, tout en progressant en langue et en ouverture culturelle », explique-t-elle.

La représentante académique rappelle également que ces projets s’inscrivent pleinement dans la politique internationale de l’académie de Corse, tournée vers l’espace méditerranéen. « Nous développons des coopérations avec la Sardaigne, la Campanie, bientôt les Baléares. Cela correspond totalement à notre volonté d’ouverture européenne et méditerranéenne».

Les bénéfices observés chez les élèves sont nombreux. Autonomie, coopération, ouverture à l’autre, travail en groupe et compétences psychosociales. « Ce sont des élèves qui arrivent à faire seuls des activités qu’ils n’auraient peut-être pas osé entreprendre auparavant », ajoute Patricia Godani.



La distinction obtenue par le collège revêt également une dimension particulière au niveau national. Michel Romagnan a souligné la rareté de ce type de récompense en histoire-géographie. « Au niveau national, nous avons seulement douze projets récompensés dans cette discipline. Cela situe la performance réalisée ici et l’investissement des élèves comme des enseignants », rappelle-t-il.

Le principal du collège, Jean-Jacques Heduy, a tenu à féliciter les élèves pour leur engagement dans cette section européenne exigeante. « Vous avez suivi pendant deux ans des heures supplémentaires en anglais et en histoire-géographie en anglais. Certains voulaient arrêter, mais vous avez tenu bon. Ce label récompense votre persévérance et votre travail », a-t-il déclaré devant les familles.



Tour à tour, les élèves ont ensuite présenté leur expérience. Tous ont évoqué avec enthousiasme les échanges menés avec les autres pays européens. « J’ai adoré participer à ce projet. Nous avons travaillé avec le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. J’ai appris beaucoup de choses sur leurs cultures et leurs traditions », explique Mohamed Reda.

Aurélien, lui, retient surtout les échanges humains : « Ce que j’ai préféré, ce sont les visioconférences avec les autres élèves. On voyait finalement qu’on avait beaucoup de ressemblances malgré les différences».

Alexandro évoque « un sentiment de partage » et l’apprentissage de l’organisation des idées pour communiquer avec les autres groupes internationaux. Isabella, de son côté, raconte avoir découvert « plus en profondeur l’opéra italien et la musique »