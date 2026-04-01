Un forum des métiers pour aider les collégiens de Baléone à construire leur orientation

C’est une grande première pour le collège de Baléone. Jeudi, l’établissement a accueilli son tout premier forum des métiers, réunissant près de 70 professionnels venus à la rencontre des élèves de 3e.



Le collège, qui compte environ 630 élèves, dont six classes de 3e et une 3e prépa-métiers a réuni autour de lui une large palette de métiers, dans le but de rendre plus tangible un parcours d’orientation parfois encore flou à cet âge.



« On a essayé de couvrir le maximum de champs professionnels au regard des possibilités des entreprises, explique la principale, Julie Caron. L’objectif est de faire découvrir des métiers aux élèves de 3e pour leur permettre d’envisager leur avenir de manière plus réaliste. Beaucoup ignorent encore les possibilités qu’offre la voie professionnelle, alors qu’elle correspondrait parfois mieux à leurs attentes. »



Un projet construit sur toute l’année



Derrière cette journée, un long travail de préparation. Pour Stella Magnani, conseillère principale d’éducation des 3e, l’idée d’un forum a germé dès le début de l’année scolaire, en lien avec les enseignants investis dans le « pacte orientation ».



« C’est un projet pensé sur toute une année, souligne-t-elle. À 14 ans, l’orientation reste souvent floue. On leur demande de faire des choix de plus en plus tôt, mais ils ont besoin de concret, d’exemples et de rencontres pour s’y retrouver. »



Et concrètement, la curiosité a été au rendez-vous. Certains stands ont suscité un véritable engouement : ceux de la petite enfance, de la maçonnerie ou encore de l’aviation, où les élèves ont pu manipuler, tester et observer des gestes professionnels réels.