Un forum des métiers pour aider les collégiens de Baléone à construire leur orientation

C’est une grande première pour le collège de Baléone. Jeudi, l’établissement a accueilli son tout premier forum des métiers, réunissant près de 70 professionnels venus à la rencontre des élèves de 3e.
Le collège, qui compte environ 630 élèves, dont six classes de 3e et une 3e prépa-métiers a réuni autour de lui une large palette de métiers, dans le but de rendre plus tangible un parcours d’orientation parfois encore flou à cet âge.
« On a essayé de couvrir le maximum de champs professionnels au regard des possibilités des entreprises, explique la principale, Julie Caron. L’objectif est de faire découvrir des métiers aux élèves de 3e pour leur permettre d’envisager leur avenir de manière plus réaliste. Beaucoup ignorent encore les possibilités qu’offre la voie professionnelle, alors qu’elle correspondrait parfois mieux à leurs attentes. »
Un projet construit sur toute l’année
Derrière cette journée, un long travail de préparation. Pour Stella Magnani, conseillère principale d’éducation des 3e, l’idée d’un forum a germé dès le début de l’année scolaire, en lien avec les enseignants investis dans le « pacte orientation ».
« C’est un projet pensé sur toute une année, souligne-t-elle. À 14 ans, l’orientation reste souvent floue. On leur demande de faire des choix de plus en plus tôt, mais ils ont besoin de concret, d’exemples et de rencontres pour s’y retrouver. »
Et concrètement, la curiosité a été au rendez-vous. Certains stands ont suscité un véritable engouement : ceux de la petite enfance, de la maçonnerie ou encore de l’aviation, où les élèves ont pu manipuler, tester et observer des gestes professionnels réels.
Le collège, qui compte environ 630 élèves, dont six classes de 3e et une 3e prépa-métiers a réuni autour de lui une large palette de métiers, dans le but de rendre plus tangible un parcours d’orientation parfois encore flou à cet âge.
« On a essayé de couvrir le maximum de champs professionnels au regard des possibilités des entreprises, explique la principale, Julie Caron. L’objectif est de faire découvrir des métiers aux élèves de 3e pour leur permettre d’envisager leur avenir de manière plus réaliste. Beaucoup ignorent encore les possibilités qu’offre la voie professionnelle, alors qu’elle correspondrait parfois mieux à leurs attentes. »
Un projet construit sur toute l’année
Derrière cette journée, un long travail de préparation. Pour Stella Magnani, conseillère principale d’éducation des 3e, l’idée d’un forum a germé dès le début de l’année scolaire, en lien avec les enseignants investis dans le « pacte orientation ».
« C’est un projet pensé sur toute une année, souligne-t-elle. À 14 ans, l’orientation reste souvent floue. On leur demande de faire des choix de plus en plus tôt, mais ils ont besoin de concret, d’exemples et de rencontres pour s’y retrouver. »
Et concrètement, la curiosité a été au rendez-vous. Certains stands ont suscité un véritable engouement : ceux de la petite enfance, de la maçonnerie ou encore de l’aviation, où les élèves ont pu manipuler, tester et observer des gestes professionnels réels.
Des métiers variés et parfois méconnus
Du secteur bancaire au journalisme, en passant par le droit, la police, l’armée, l’environnement ou le social, les collégiens ont pu échanger avec des partenaires venus présenter la diversité du monde professionnel local. Parmi eux, Marie et Lou, juristes au sein de l’association Corsavem, ont exposé leur travail d’aide aux victimes d’infractions pénales.
« Nous accompagnons les victimes dans leurs démarches, nous les informons sur leurs droits et les orientons vers les bons interlocuteurs », expliquent-elles. Leur intervention a intrigué de nombreux élèves, sensibles à la dimension humaine et sociale de leur mission. « Ils étaient curieux, attentifs, et très demandeurs d’explications, confient les deux jeunes femmes. C’est important de leur montrer qu’il existe aussi des métiers d’accompagnement, qui ont du sens. »
Des élèves partagés entre découverte et projection
Pour beaucoup de collégiens, cette immersion dans le monde professionnel a parfois bousculé certaines idées reçues. « Je ne pensais pas que des métiers comme la maçonnerie ou l’aviation pouvaient être aussi accessibles, raconte un élève de 3e. Voir les choses en vrai, manipuler, poser des questions… ça change tout, même si je ne sais pas encore ce que je veux faire. »
Du secteur bancaire au journalisme, en passant par le droit, la police, l’armée, l’environnement ou le social, les collégiens ont pu échanger avec des partenaires venus présenter la diversité du monde professionnel local. Parmi eux, Marie et Lou, juristes au sein de l’association Corsavem, ont exposé leur travail d’aide aux victimes d’infractions pénales.
« Nous accompagnons les victimes dans leurs démarches, nous les informons sur leurs droits et les orientons vers les bons interlocuteurs », expliquent-elles. Leur intervention a intrigué de nombreux élèves, sensibles à la dimension humaine et sociale de leur mission. « Ils étaient curieux, attentifs, et très demandeurs d’explications, confient les deux jeunes femmes. C’est important de leur montrer qu’il existe aussi des métiers d’accompagnement, qui ont du sens. »
Des élèves partagés entre découverte et projection
Pour beaucoup de collégiens, cette immersion dans le monde professionnel a parfois bousculé certaines idées reçues. « Je ne pensais pas que des métiers comme la maçonnerie ou l’aviation pouvaient être aussi accessibles, raconte un élève de 3e. Voir les choses en vrai, manipuler, poser des questions… ça change tout, même si je ne sais pas encore ce que je veux faire. »
Une incertitude largement partagée, mais qui n’empêche pas l’intérêt et la curiosité face à des univers parfois totalement inconnus jusqu’ici.
Au terme de cette première édition, le bilan positif. Pour les équipes de l’établissement, l’objectif est atteint : ouvrir les perspectives et favoriser la rencontre entre élèves et professionnels. L’enthousiasme est partagé par les intervenants comme par les personnels, qui soulignent la richesse des échanges et l’intérêt manifesté par les collégiens. Une dynamique encourageante qui pourrait bien inscrire durablement ce forum des métiers dans la vie du collège de Baléone.
Au terme de cette première édition, le bilan positif. Pour les équipes de l’établissement, l’objectif est atteint : ouvrir les perspectives et favoriser la rencontre entre élèves et professionnels. L’enthousiasme est partagé par les intervenants comme par les personnels, qui soulignent la richesse des échanges et l’intérêt manifesté par les collégiens. Une dynamique encourageante qui pourrait bien inscrire durablement ce forum des métiers dans la vie du collège de Baléone.