CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Salon du chocolat d'Ajaccio : 6e édition sous le signe de la gourmandise et du partage 26/10/2025 Départ de feu à Aleria : 2,5 hectares parcourus à Teppe Rosse 26/10/2025 Ponte-Leccia - L'implication de Jean-Pierre Grisoni lors du défi sportif de Stéphanie Simonpieri 26/10/2025

Un corps repêché dans la baie de Calvi : une enquête ouverte


La rédaction le Dimanche 26 Octobre 2025 à 11:55

Le corps sans vie d’un homme a été découvert ce dimanche 26 octobre en fin de matinée dans la baie de Calvi. Selon les premiers éléments, ce sont des plaisanciers qui ont aperçu le corps flottant avant de le ramener vers le port. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes de Calvi se sont immédiatement rendus sur place. La victime, un homme d’une quarantaine d’années environ, n’a pas encore été formellement identifiée. Les causes de son décès restent indéterminées.
Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « recherches des causes de la mort ». Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Calvi.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos