Un corps repêché dans la baie de Calvi : une enquête ouverte
La rédaction le Dimanche 26 Octobre 2025 à 11:55
Le corps sans vie d’un homme a été découvert ce dimanche 26 octobre en fin de matinée dans la baie de Calvi. Selon les premiers éléments, ce sont des plaisanciers qui ont aperçu le corps flottant avant de le ramener vers le port. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes de Calvi se sont immédiatement rendus sur place. La victime, un homme d’une quarantaine d’années environ, n’a pas encore été formellement identifiée. Les causes de son décès restent indéterminées.
Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « recherches des causes de la mort ». Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Calvi.