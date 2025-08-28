Un baigneur décède lors d’une baignade à Baracci

L’alerte a été donnée peu après 17h30 par un témoin qui ne voyait plus le nageur depuis une trentaine de minutes. Le CROSS Méditerranée a aussitôt déclenché un important dispositif de secours. Les Sauveteurs en Mer de Propriano ont engagé leur patrouilleur « François Moreschi » qui, en moins d’un quart d’heure, a localisé le baigneur en dérive, inconscient, à plus de 300 mètres du rivage.

Sortie de l’eau, la victime a immédiatement bénéficié de manœuvres de réanimation à bord. Le patrouilleur a ensuite rejoint la plage pour permettre la prise en charge par les secours terrestres, tandis qu’un véhicule du SMUR, un VSAV et la gendarmerie étaient dépêchés sur place.

Malgré la rapidité de l’intervention et la coordination des équipes, le médecin urgentiste n’a pu que constater le décès.

Une enquête devra préciser les circonstances exactes de ce drame qui endeuille une nouvelle fois le littoral du Valinco en pleine saison estivale.