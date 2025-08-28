CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
La Corse en vigilance jaune pour orages ce jeudi 28/08/2025 Un baigneur décède lors d’une baignade à Baracci 28/08/2025 Football : Les Sudistes en ordre de marche 28/08/2025 Drone Reaper, rénovation de la piste… les projets de la base militaire de Solenzara 28/08/2025

Un baigneur décède lors d’une baignade à Baracci


C.-V. M le Jeudi 28 Août 2025 à 09:37

Un drame s’est produit ce mercredi 27 août en fin d’après-midi sur la plage de Baracci, commune d’Olmeto où un homme a trouvé la mort mercredi lors d’une baignade .



Un baigneur décède lors d’une baignade à Baracci
L’alerte a été donnée peu après 17h30 par un témoin qui ne voyait plus le nageur depuis une trentaine de minutes. Le CROSS Méditerranée a aussitôt déclenché un important dispositif de secours. Les Sauveteurs en Mer de Propriano ont engagé leur patrouilleur « François Moreschi » qui, en moins d’un quart d’heure, a localisé le baigneur en dérive, inconscient, à plus de 300 mètres du rivage.
Sortie de l’eau, la victime a immédiatement bénéficié de manœuvres de réanimation à bord. Le patrouilleur a ensuite rejoint la plage pour permettre la prise en charge par les secours terrestres, tandis qu’un véhicule du SMUR, un VSAV et la gendarmerie étaient dépêchés sur place.
Malgré la rapidité de l’intervention et la coordination des équipes, le médecin urgentiste n’a pu que constater le décès.
Une enquête devra préciser les circonstances exactes de ce drame qui endeuille une nouvelle fois le littoral du Valinco en pleine saison estivale.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos