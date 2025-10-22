U tempu in corsica
Averses et passages ensoleillés se partagent le ciel de Corse qui tire vers le gris ce mercredi. Le Libecciu est sensible dès le début de la matinée et ira crescendo. Les températures maximales restent bloquées autour de 21 degrés.
