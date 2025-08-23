U tempu in corsica
Hormis quelques ondées très localisées le temps est calme et ensoleillé ce samedi en Corse où l'on ressent désormais les effets de la "rinfriscata" malgré des températures maximales qui peuvent encore dépasser les 30 degrés.
