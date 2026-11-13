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U tempu in Corsica


le Vendredi 13 Novembre 2026 à 07:05

Après la pluie, le vent. Certes des nuages résistent sur l'Ouest de l'île et les averses se limitent au relief, mais c'est le vent qui domine. Le Libecciu atteint 100 km/h en rafales le matin sur l’ensemble de la chaîne centrale, de la Balagne, du Cap Corse mais également sur la région bastiaise.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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