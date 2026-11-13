U tempu in Corsica
Après la pluie, le vent. Certes des nuages résistent sur l'Ouest de l'île et les averses se limitent au relief, mais c'est le vent qui domine. Le Libecciu atteint 100 km/h en rafales le matin sur l’ensemble de la chaîne centrale, de la Balagne, du Cap Corse mais également sur la région bastiaise.
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