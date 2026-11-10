U tempu in Corsica
Le ciel reste chargé toute la journée. En matinée, des pluies traversent l'île. Elles sont parfois accompagnées d'un coup de tonnerre sur le Nord. L'après-midi, l'activité s'atténue et des pluies plus faibles s'attardent sur l'Ouest. Les températures atteignent 23 degrés
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