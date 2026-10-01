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U tempu in Corsica


le Samedi 10 Octobre 2026 à 07:15

Les périodes ensoleillées sont belles en matinée sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi le ciel est plus mitigé avec parfois une ondée, notamment sur le Centre et la façade orientale. Les températures maximales sont de l'ordre de 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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