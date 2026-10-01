U tempu in Corsica
Les périodes ensoleillées sont belles en matinée sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi le ciel est plus mitigé avec parfois une ondée, notamment sur le Centre et la façade orientale. Les températures maximales sont de l'ordre de 25 degrés.
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