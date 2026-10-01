U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 9 Octobre 2026 à 07:00
Pour finir la semaine, le temps sera de nouveau instable en Corse, avec des averses orageuses jusqu’en cours d’après-midi, notamment sur l’ouest et l’intérieur de l’île. Sur la façade orientale, le temps sera en revanche beaucoup plus sec et ensoleillé.
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(Photo : Grazi Ritratti)