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U tempu in Corsica


le Jeudi 4 Juin 2026 à 07:05

Le ciel est voilé sur toute la région durant la matinée. De belles éclaircies domineront en revanche l'après-midi avec parfois un soleil généreux. A l'exception de l'Extrême Sud, les températures sont retombées au-dessous de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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