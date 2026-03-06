U tempu in Corsica
Les températures sont en légère baisse mais la chaleur est toujours présente avec des pics à 31 degrés. Passages nuageux et éclaircies dominent la matinée au Nord de l'île. Des averses orageuses et des orages se déclenchent sur le reste Corse l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Françoise Geronimi)