CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Virginie Torelli, verrière d'art 03/06/2026 Les 30 et 31 mai, Portivechju veut redonner goût à la lecture avec le festival Piazz’à u libru 29/05/2026 Ce dimanche à Bonifacio, on court et on se colore pour la planète ! 29/05/2026 Moriani-plage : coups de feu contre un un automobiliste  29/05/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:08

Les températures sont en légère baisse mais la chaleur est toujours présente avec des pics à 31 degrés. Passages nuageux et éclaircies dominent la matinée au Nord de l'île. Des averses orageuses et des orages se déclenchent sur le reste Corse l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Françoise Geronimi)
(Françoise Geronimi)
U tempu in Corsica





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos