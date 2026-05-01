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U tempu in Corsica


le Dimanche 24 Mai 2026 à 07:18

Le temps reste calme. Le soleil s'impose dès le début de journée sur la majeure partie de l'ile, sauf en Corse du Sud, où des nuages bas apportent parfois une ambiance plus grise jusqu'en fin de matinée. Les températures maximales s'élèvent jusqu'à 31 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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