CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Pierre-Yves André 21/01/2026 Intempéries : la Haute-Corse repasse en vigilance jaune « pluie-inondation », la prudence reste de mise sur les routes 20/01/2026 À Cassanu, Sant’Antone Abbate continue de rassembler les générations 20/01/2026 Jean-Félix Acquaviva : « La guerre navale en Méditerranée peut effondrer le système de desserte de la Corse » 19/01/2026

U tempu in Corsica


le Mardi 20 Janvier 2026 à 07:05

Le ciel est couvert et le temps pluvieux tout au long de la journée sur la façade Est. En revanche le soleil fait de belles apparitions à l'Ouest. Les températures maximales sont comprises entre 12 et 15 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos