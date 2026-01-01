U tempu in Corsica
Les pluies, poussées par un vent d'est à sud-Est sensible, se concentrent , particulièrement sur l'Est de la Corse où des coups de tonnerre ne sont pas impossibles localement. L'équivalent d'un à deux mois de pluies est attendu aux termes de la journée sur ma région placée en vigilance "pluie-inondation".
