U tempu in Corsica


le Dimanche 18 Janvier 2026 à 07:05

Les pluies, poussées par un vent d'est à sud-Est sensible, se concentrent , particulièrement sur l'Est de la Corse où des coups de tonnerre ne sont pas impossibles localement. L'équivalent d'un à deux mois de pluies est attendu aux termes de la journée sur ma région placée en vigilance "pluie-inondation".
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







