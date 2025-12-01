CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mardi 25 Novembre 2025 à 07:11

Les pluies sont les plus fréquentes sur l'Ouest et le relief, en particulier le matin. Mais le Libecciu se renforce dans l'après-midi, atteignant 70 à 90 km/h et plus de 100 sur le Cap corse. Les températures restent fraiches : elles n'excédent pas 15 degrés au meilleur moment de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







