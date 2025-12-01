U tempu in Corsica
Les pluies sont les plus fréquentes sur l'Ouest et le relief, en particulier le matin. Mais le Libecciu se renforce dans l'après-midi, atteignant 70 à 90 km/h et plus de 100 sur le Cap corse. Les températures restent fraiches : elles n'excédent pas 15 degrés au meilleur moment de la journée.
