U tempu in Corsica


le Vendredi 21 Novembre 2025 à 07:46

De fréquentes averses circulent dès le matin et donnent de la neige dès 700 à 800 m sur la montagne. Les maximales, toujours plus fraiches, atteignent 13 à 16 degrés. Le vent d'Ouest continue de souffler jusqu'à 70 km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







