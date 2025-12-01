U tempu in Corsica
Le temps est mitigé avec des averses passagères, plus fréquentes et marquées sur le nord-est de l'île. Un petit vent de nord-est contribue à une baisse sensible des températures qui ne dépassent pas 17 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Coucher de soleil sur les Sanguinaires (Lucien Queroli)