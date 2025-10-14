U tempu in Corsica
Les averses les plus marquées évacuent la Corse en matinée. On retrouve tout de même des ondées sur l'est de l'île. Dans l'après-midi, des orages se déclenchent sur l'ouest avec un vent de nord-est sensible. Les températures sont stationnaires
