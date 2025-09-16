U tempu in Corsica
La Corse profite encore d'une journée ensoleillée mais dans une ambiance un peu ventée. Le Libecciu se manifeste en effet en rafales jusqu'à 80/90 km/h sur le relief et les caps de l'île de Beauté. Les températures maximales dépassent encore 30 degrés par endroits.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo