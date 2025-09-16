CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Pourquoi Jean-Charles Orsucci boycotte le projet de remplacement de la ligne électrique corso-sarde 16/09/2025 Porticcio : Au Domaine de la Pointe, Femu a Corsica dénonce "un scandale d'État" 15/09/2025 Ligue 2 Le Sporting Club de Bastia en quête d’une première victoire face à Boulogne 15/09/2025 Automobile - 93 engagés et un plateau exceptionnel pour le 37e rallye de Corte-Centre Corse 15/09/2025

U tempu in Corsica


le Mardi 16 Septembre 2025 à 07:05

La Corse profite encore d'une journée ensoleillée mais dans une ambiance un peu ventée. Le Libecciu se manifeste en effet en rafales jusqu'à 80/90 km/h sur le relief et les caps de l'île de Beauté. Les températures maximales dépassent encore 30 degrés par endroits.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos