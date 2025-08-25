U tempu in Corsica
Passages nuageux et éclaircies le matin avec des entrées maritimes qui affecteront essentiellement le nord de l'île, puis ciel voilé sur toute la région l'après-midi : c'est la météo qui caractérisera la Corse ce lundi. avec des températures en légère baisse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo