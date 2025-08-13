CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​Ajaccio : le bivouac est installé, les « journées Napoléoniennes » sont lancées 13/08/2025 Pétanque : la Bucciata Bastiaccia revient en force du 20 au 24 août à Bastia 12/08/2025 Le ministre de la Santé, en visite en Corse : « On ne va pas construire un CHU, mais... » 12/08/2025 Christophe Vincent  (SC Bastia) lauréat 2025 du challenge Jean-Stouvenot 12/08/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 13 Août 2025 à 07:05

La vigilance Orange pour Canicule est toujours de rigueur. Le soleil domine largement Le temps demeure donc très chaud sur l'ensemble de la région où des nuages bas sont possibles en matinée sur le littoral ouest . Des risques orageux, remontant par le Sud, ne sont pas à exclure.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Archives CNI)
(Archives CNI)
U tempu in Corsica




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos