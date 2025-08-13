U tempu in Corsica
La vigilance Orange pour Canicule est toujours de rigueur. Le soleil domine largement Le temps demeure donc très chaud sur l'ensemble de la région où des nuages bas sont possibles en matinée sur le littoral ouest . Des risques orageux, remontant par le Sud, ne sont pas à exclure.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Archives CNI)