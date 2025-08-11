U tempu in Corsica
Il fait encore très chaud sur l'ensemble de l'île placée en vigilance Orange "canicule". Si le soleil brille sans discontinuer sur le nord, un risque d'averse orageuse n'est pas impossible sur le relief de la Corse-du-sud.
Erbalonga (Hyacinthe Sambroni)