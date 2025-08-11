U tempu in Corsica

CorseNetInfos
le Mardi 12 Août 2025 à 07:01

Il fait encore très chaud sur l'ensemble de l'île placée en vigilance Orange "canicule". Si le soleil brille sans discontinuer sur le nord, un risque d'averse orageuse n'est pas impossible sur le relief de la Corse-du-sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.



Erbalonga (Hyacinthe Sambroni)
