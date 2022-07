Troisième "Rencontre thématique" de L’Isulacciu-di-Fiumorbu : la médecine et la prévention à l’honneur !

Des conférences qui ont trouvé leur public

Isulacciu-di-Fiumorbu n’en est pas à son coup d’essai en la matière : c’est la troisième Rencontre thématique du genre organisée depuis 2019 – après une interruption en 2021 pour cause de restrictions COVID.

De l’incroyable aventure du cœur artificiel à la robotique comme futur de la chirurgie vasculaire, en passant par le cancer du poumon, ou la prise en charge des maladies cardiovasculaires, les sujets traités au cours des précédentes rencontres ont su trouver leur public : « En 2020, nous avons accueilli plus de 200 personnes, relate le maire du village Jacky Bartoli. Le chapiteau était plein. Et depuis, beaucoup de gens qui n’étaient pas au courant se sont montrés demandeurs. Nous tablons sur 300 à 400 participants ! » Outre les habitants du village, qui sont naturellement conviés, 150 invitations ont été adressées principalement dans le milieu médical – médecins des environs, intervenants du domaine para-médical… mais également auprès du monde politique.



Une chance inouïe !

Des conférences de ce niveau scientifique dans un village de 350 habitants, au cœur du Fium'Orbu, ce n’est pas commun. « La santé, c’est primordial ! explique Jacky Bartoli. La maladie n’épargne personne. Je voulais donner un plus aux gens de ma commune et de ma région. Nous avons la chance de connaître des pointures dans ce milieu : des médecins qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui acceptent de venir bénévolement nous parler de tous ces sujets. C’est une chance inouïe. »

Interviendront ainsi tour à tour, cette année : le professeur Frédéric Collart, responsable du service de chirurgie cardiaque du CHU de la Timone, le docteur Anne-Sophie Simoni du service de cardiologie de la Timone, le professeur Fabrice Barlesi, directeur du Centre médical de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy, le docteur Marine Gaudry, chirurgien du service de chirurgie vasculaire de la Timone, le docteur Paul Luporsi, responsable de l’Unité de soins intensifs de cardiologie du CH de Bastia, le professeur Lionel Velly, chef du dervice anesthésie-réanimation de la Timone, ainsi que le professeur Dominique Barbolosi, chercheur en mathématiques appliquées et cancérologie à l’Université d’Aix-Marseille.



« Certains Corses les connaissent d’ailleurs, pour avoir été soignés en cancérologie à Paris, ou en cardiologie à la Timone... et également à l’hôpital de Bastia. Ils mettent les malades en confiance. Ce sont des gens très avenants, très abordables, qui aiment leur métier et qui partagent tout. Ils vont parler des dernières avancées de la recherche. Mais surtout, ils vont parler prévention .»

Si l’on en juge par les deux premières éditions, les échanges devraient être riches et se poursuivre très avant dans la nuit, autour de l’apéritif et du buffet qui suivra.



Une présentation du thermalisme et de ses bienfaits

Deux membres du Conseil scientifique devraient également intervenir lors de ces rencontres, avec une présentation sur le thermalisme dont ils sont des spécialistes. C’est l’occasion de rappeler que la Corse a été bien dotée par la nature dans ce domaine, mais que cette richesse est encore mal exploitée aujourd’hui. « Nous avons une station thermale sur la commune, à Pietrapola, qui est propriété de la Collectivité de Corse. Mais elle a cessé d’être exploitée en 2019. Si elle n’est pas remise en service d’ici 2023, nous allons perdre notre agrément », déplore le maire, rappelant que thermalisme de bienêtre et thermalisme de santé sont des activités économiques qui peuvent se conjuguer avec un tourisme intelligent.



« C’est sûr, il y a beaucoup de travaux à faire… Mais rouvrir la station permettrait de créer une vingtaine d’emplois, sans compter les emplois induits, estime Jacky Bartoli. Pietrapola pourrait devenir le poumon économique de la région. »

Les élus présents le 6 août prochain, seront-ils sensibles à cet argument à la fois économique et social ?